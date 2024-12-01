Общий зачёт Кубка России— 2024/2025: Горбунов вышел в лидеры, Большунов — вне топ-3

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Представители Республики Татарстан занимают первые четыре места в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. Лидирует занявший второе место в сегодняшней гонке с раздельным стартом на 10 км Иван Горбунов (167 очков).

Второе место занимает Сергей Ардашев, набравший 152 очка. Замыкает тройку лучших Савелий Коростелёв, имеющий в активе 145 очков. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов идёт на четвёртом месте (123).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт.

Мужчины: