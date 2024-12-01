Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йонна Сундлинг вышла в лидеры, Йохауг — третья

Шведская лыжница Йонна Сундлинг лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Сегодня, 1 декабря, на этапе в Руке (Финляндия) она заняла второе место в масс-старте свободным стилем на 20 км и набрала в сумме 227 очков.

Второе место занимает победительница масс-старта в Руке Джессика Диггинс из США. В активе американской лыжницы 219 очков. Замыкает тройку лучших четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг (170).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт: