Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йонна Сундлинг вышла в лидеры, Йохауг — третья

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йонна Сундлинг вышла в лидеры, Йохауг — третья
Комментарии

Шведская лыжница Йонна Сундлинг лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Сегодня, 1 декабря, на этапе в Руке (Финляндия) она заняла второе место в масс-старте свободным стилем на 20 км и набрала в сумме 227 очков.

Второе место занимает победительница масс-старта в Руке Джессика Диггинс из США. В активе американской лыжницы 219 очков. Замыкает тройку лучших четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг (170).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:

  1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 227 очков.
  2. Джессика Диггинс (США) -  219.
  3. Терезе Йохауг (Норвегия) — 170.
  4. Виктория Карль (Германия) — 168.
  5. Катарина Хенниг (Германия) — 161.
  6. Хейди Венг (Норвегия) — 160.
Календарь Кубка мира — 2024/2025
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android