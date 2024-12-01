«Не раздувайте из мухи слона». Вяльбе — о попадании квадрокоптера в Большунова на этапе КР
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала инцидент с попаданием квадрокоптера в Александра Большунова во время 10-километровой разделки на втором этапе Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. 10 км. Классический стиль
01 декабря 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
23:25.0
2
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+9.2
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+15.9
«Если присмотреться, то ничего страшного не было. Не раздувайте, пожалуйста, из мухи слона. Оператор хотел как можно ближе снять Александра, но попал в зону, где квадрокоптер потерял управление. Со стороны Большунова не было никаких жалоб», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».
Устройство врезалось в ногу Большунова, из-за чего лыжник потерял баланс, но падения избежал и закончил гонку на девятом месте, отстав от победителя Савелия Коростелёва на 48,1 секунды.
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