«Не раздувайте из мухи слона». Вяльбе — о попадании квадрокоптера в Большунова на этапе КР

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала инцидент с попаданием квадрокоптера в Александра Большунова во время 10-километровой разделки на втором этапе Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам.

«Если присмотреться, то ничего страшного не было. Не раздувайте, пожалуйста, из мухи слона. Оператор хотел как можно ближе снять Александра, но попал в зону, где квадрокоптер потерял управление. Со стороны Большунова не было никаких жалоб», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Устройство врезалось в ногу Большунова, из-за чего лыжник потерял баланс, но падения избежал и закончил гонку на девятом месте, отстав от победителя Савелия Коростелёва на 48,1 секунды.