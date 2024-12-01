Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Не раздувайте из мухи слона». Вяльбе — о попадании квадрокоптера в Большунова на этапе КР

«Не раздувайте из мухи слона». Вяльбе — о попадании квадрокоптера в Большунова на этапе КР
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала инцидент с попаданием квадрокоптера в Александра Большунова во время 10-километровой разделки на втором этапе Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. 10 км. Классический стиль
01 декабря 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
23:25.0
2
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+9.2
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+15.9

«Если присмотреться, то ничего страшного не было. Не раздувайте, пожалуйста, из мухи слона. Оператор хотел как можно ближе снять Александра, но попал в зону, где квадрокоптер потерял управление. Со стороны Большунова не было никаких жалоб», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Устройство врезалось в ногу Большунова, из-за чего лыжник потерял баланс, но падения избежал и закончил гонку на девятом месте, отстав от победителя Савелия Коростелёва на 48,1 секунды.

Материалы по теме
В Большунова врезался дрон, а выиграл Коростелёв. Что творится на лыжном Кубке России?
В Большунова врезался дрон, а выиграл Коростелёв. Что творится на лыжном Кубке России?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android