Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Амундсен вышел в лидеры, Клебо — второй

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен стал лидером в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Сегодня, 1 декабря, на этапе в Руке (Финляндия) он стал победителем масс-старта на 20 км свободным стилем. В его активе 250 очков.

Второе место занимает пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо. В сегодняшней гонке спортсмен не принимал участия. У него 200 очков. Тройку лидеров замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет (193).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт: