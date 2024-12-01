Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Амундсен вышел в лидеры, Клебо — второй
Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен стал лидером в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Сегодня, 1 декабря, на этапе в Руке (Финляндия) он стал победителем масс-старта на 20 км свободным стилем. В его активе 250 очков.
Второе место занимает пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо. В сегодняшней гонке спортсмен не принимал участия. У него 200 очков. Тройку лидеров замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет (193).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 250 очков.
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 200.
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 193.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 183.
- Мика Фермойлен (Австрия) — 165.
- Ийво Нисканен (Финляндия) — 163.
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