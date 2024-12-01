Дистанционный зачёт Кубка мира: Амундсен вышел в лидеры, Нюэнгет — второй

Сегодня, 1 декабря, норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен стал лидером дистанционного зачёта Кубка мира — 2024/2025. После победы в масс-старте на 20 км свободным стилем на первом этапе, который проходит в Руке (Финляндия), он набрал 212 очков.

Вторым стал его соотечественник Мартин Лёвстрём Нюэнгет. В его активе 193 очка. Тройку лидеров замкнул австриец Мика Фермойлен (165).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Дистанционный зачёт: