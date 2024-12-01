Дистанционный зачёт Кубка мира: Амундсен вышел в лидеры, Нюэнгет — второй
Сегодня, 1 декабря, норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен стал лидером дистанционного зачёта Кубка мира — 2024/2025. После победы в масс-старте на 20 км свободным стилем на первом этапе, который проходит в Руке (Финляндия), он набрал 212 очков.
Вторым стал его соотечественник Мартин Лёвстрём Нюэнгет. В его активе 193 очка. Тройку лидеров замкнул австриец Мика Фермойлен (165).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Дистанционный зачёт:
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 212 очков.
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 193.
- Мика Фермойлен (Австрия) — 165.
- Ийво Нисканен (Финляндия) — 163.
- Андреас Рее (Норвегия) — 151.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 150.
- Фридрих Мох (Германия) — 131.
- Гус Шумахер (США) — 119.
- Пол Голберг (Норвегия) — 118.
- Ян Томас Йенссен (Норвегия) — 103.
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