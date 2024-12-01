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Дистанционный зачёт Кубка мира: Амундсен вышел в лидеры, Нюэнгет — второй

Дистанционный зачёт Кубка мира: Амундсен вышел в лидеры, Нюэнгет — второй
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Сегодня, 1 декабря, норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен стал лидером дистанционного зачёта Кубка мира — 2024/2025. После победы в масс-старте на 20 км свободным стилем на первом этапе, который проходит в Руке (Финляндия), он набрал 212 очков.

Вторым стал его соотечественник Мартин Лёвстрём Нюэнгет. В его активе 193 очка. Тройку лидеров замкнул австриец Мика Фермойлен (165).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Дистанционный зачёт:

  1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 212 очков.
  2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 193.
  3. Мика Фермойлен (Австрия) — 165.
  4. Ийво Нисканен (Финляндия) — 163.
  5. Андреас Рее (Норвегия) — 151.
  6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 150.
  7. Фридрих Мох (Германия) — 131.
  8. Гус Шумахер (США) — 119.
  9. Пол Голберг (Норвегия) — 118.
  10. Ян Томас Йенссен (Норвегия) — 103.
Календарь Кубка мира-2024/2025
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