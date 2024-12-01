Дистанционный зачёт Кубка мира: Диггинс лидирует, Йохауг — вторая
Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс лидирует в дистанционном зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в масс-старте свободным стилем на дистанции 20 км в рамках первого этапа Кубка мира, который проходит в Руке (Финляндия), в её активе 195 очков.
Вторую строчку занимает четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг. Её результат — 170 очков. Тройку лидеров замкнула Хейди Венг (160).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Дистанционный зачёт:
- Джессика Диггинс (США) — 195 очков.
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 170.
- Хейди Венг (Норвегия) — 160.
- Йонна Сундлинг (Швеция) — 138.
- Катарина Хенниг (Германия) — 127.
- Эбба Андерссон (Швеция) — 119.
- Виктория Карль (Германия) — 110.
- Тереза Штадлобер (Австрия) — 107
- Фрида Карлссон (Швеция) — 100.
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 100.
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