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Дистанционный зачёт Кубка мира: Диггинс лидирует, Йохауг — вторая

Дистанционный зачёт Кубка мира: Диггинс лидирует, Йохауг — вторая
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Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс лидирует в дистанционном зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в масс-старте свободным стилем на дистанции 20 км в рамках первого этапа Кубка мира, который проходит в Руке (Финляндия), в её активе 195 очков.

Вторую строчку занимает четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг. Её результат — 170 очков. Тройку лидеров замкнула Хейди Венг (160).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Дистанционный зачёт:

  1. Джессика Диггинс (США) — 195 очков.
  2. Терезе Йохауг (Норвегия) — 170.
  3. Хейди Венг (Норвегия) — 160.
  4. Йонна Сундлинг (Швеция) — 138.
  5. Катарина Хенниг (Германия) — 127.
  6. Эбба Андерссон (Швеция) — 119.
  7. Виктория Карль (Германия) — 110.
  8. Тереза Штадлобер (Австрия) — 107
  9. Фрида Карлссон (Швеция) — 100.
  10. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 100.
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