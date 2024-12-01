Дистанционный зачёт Кубка мира: Диггинс лидирует, Йохауг — вторая

Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс лидирует в дистанционном зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в масс-старте свободным стилем на дистанции 20 км в рамках первого этапа Кубка мира, который проходит в Руке (Финляндия), в её активе 195 очков.

Вторую строчку занимает четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг. Её результат — 170 очков. Тройку лидеров замкнула Хейди Венг (160).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Дистанционный зачёт: