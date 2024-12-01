Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025: результаты 1-го этапа, календарь соревнований
Сегодня, 1 декабря, завершился первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2024/2025, который проходил в Руке (Финляндия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.
Лыжные гонки. Кубок мира. Первый этап, Рука (Финляндия). Результаты.
Женщины. 10 км. Классический стиль:
- Фрида Карлссон (Швеция) - 25.16,2
- Терезе Йохауг (Норвегия) — отставание +46.5
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +54.0
Мужчины. 10 км. Классический стиль:
- Ийво Нисканен (Финляндия) - 23.00,6
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание +12,5
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +14.1
Женщины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Финал:
- Йоханна Хагстрём (Швеция) - 2.49,9
- Юлье Мюре (Норвегия) — оставание +0,4
- Майя Дальквист (Швеция) +0,8
Мужчины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Финал:
- Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) - 2.25,2
- Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание +2,0
- Лаури Вуоринен (Финляндия) +3,7
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт:
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) - 46.04,0
- Ян Томас Йенссен (Норвегия) — отставание +0,9
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +1,9
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт:
- Джессика Диггинс (США) - 51.19,3
- Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание +0,3
- Хейди Венг (Норвегия) +2.5
Комментарии