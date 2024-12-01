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Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025: результаты 1-го этапа, календарь соревнований

Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025: результаты 1-го этапа, календарь соревнований
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Сегодня, 1 декабря, завершился первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2024/2025, который проходил в Руке (Финляндия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.

Календарь Кубка мира-2024/2025

Лыжные гонки. Кубок мира. Первый этап, Рука (Финляндия). Результаты.

Женщины. 10 км. Классический стиль:

  1. Фрида Карлссон (Швеция) - 25.16,2
  2. Терезе Йохауг (Норвегия) — отставание +46.5
  3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +54.0

Мужчины. 10 км. Классический стиль:

  1. Ийво Нисканен (Финляндия) - 23.00,6
  2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание +12,5
  3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +14.1

Женщины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Финал:

  1. Йоханна Хагстрём (Швеция) - 2.49,9
  2. Юлье Мюре (Норвегия) — оставание +0,4
  3. Майя Дальквист (Швеция) +0,8

Мужчины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Финал:

  1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) - 2.25,2
  2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание +2,0
  3. Лаури Вуоринен (Финляндия) +3,7

Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт:

  1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) - 46.04,0
  2. Ян Томас Йенссен (Норвегия) — отставание +0,9
  3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +1,9

Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт:

  1. Джессика Диггинс (США) - 51.19,3
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание +0,3
  3. Хейди Венг (Норвегия) +2.5
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