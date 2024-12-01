Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025: результаты 1-го этапа, календарь соревнований

Сегодня, 1 декабря, завершился первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2024/2025, который проходил в Руке (Финляндия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.

Лыжные гонки. Кубок мира. Первый этап, Рука (Финляндия). Результаты.

Женщины. 10 км. Классический стиль:

Фрида Карлссон (Швеция) - 25.16,2 Терезе Йохауг (Норвегия) — отставание +46.5 Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +54.0

Мужчины. 10 км. Классический стиль:

Ийво Нисканен (Финляндия) - 23.00,6 Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание +12,5 Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +14.1

Женщины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Финал:

Йоханна Хагстрём (Швеция) - 2.49,9 Юлье Мюре (Норвегия) — оставание +0,4 Майя Дальквист (Швеция) +0,8

Мужчины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Финал:

Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) - 2.25,2 Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание +2,0 Лаури Вуоринен (Финляндия) +3,7

Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт:

Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) - 46.04,0 Ян Томас Йенссен (Норвегия) — отставание +0,9 Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +1,9

Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт: