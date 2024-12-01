Опубликован стартовый лист мужского спринта классическим стилем на 2-м этапе Кубка России

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В понедельник, 2 декабря, состоится спринт классическим стилем среди мужчин в рамках второго этапа Кубка России по лыжным гонкам. Начало — в 6:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами сильнейших лыжников:

...2. Андрей Собакарёв (Новосибирская область)…

4. Андрей Кузнецов (Ханты-Мансийский АО).

5. Александр Большунов (Республика Татарстан).

6. Денис Филимонов (Республика Татарстан)…

8. Владислав Афанасьев (Республика Татарстан).

9. Константин Тиунов (Москва).

10. Иван Горбунов (Республика Татарстан)…

13. Александр Терентьев (Тюменская область)…

19. Илья Семиков (Республика Коми)…

21. Сергей Ардашев (Республика Татарстан)…

24. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан)…

32. Денис Спицов (Тюменская область)…

44. Дмитрий Пузанов (Хабаровский край)