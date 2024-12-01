Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Опубликован стартовый лист мужского спринта классическим стилем на 2-м этапе Кубка России

Опубликован стартовый лист мужского спринта классическим стилем на 2-м этапе Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 2 декабря, состоится спринт классическим стилем среди мужчин в рамках второго этапа Кубка России по лыжным гонкам. Начало — в 6:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
02 декабря 2024, понедельник. 09:50 МСК
Не началось

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами сильнейших лыжников:

...2. Андрей Собакарёв (Новосибирская область)…

4. Андрей Кузнецов (Ханты-Мансийский АО).

5. Александр Большунов (Республика Татарстан).

6. Денис Филимонов (Республика Татарстан)…

8. Владислав Афанасьев (Республика Татарстан).

9. Константин Тиунов (Москва).

10. Иван Горбунов (Республика Татарстан)…

13. Александр Терентьев (Тюменская область)…

19. Илья Семиков (Республика Коми)…

21. Сергей Ардашев (Республика Татарстан)…

24. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан)…

32. Денис Спицов (Тюменская область)…

44. Дмитрий Пузанов (Хабаровский край)

Календарь Кубка России-2024/2025
Материалы по теме
В Большунова врезался дрон, а выиграл Коростелёв. Что творится на лыжном Кубке России?
В Большунова врезался дрон, а выиграл Коростелёв. Что творится на лыжном Кубке России?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android