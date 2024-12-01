Опубликован стартовый лист женского спринта классическим стилем на 2-м этапе Кубка России

В понедельник, 2 декабря, состоится спринт классическим стилем среди женщин в рамках второго этапа Кубка России по лыжным гонкам. Начало — в 6:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами сильнейших лыжниц:

1. Екатерина Смирнова (Тюменская область).

2. Татьяна Сорина (Тюменская область).

3. Алёна Баранова (Москва)…

8. Елизавета Маслакова (Москва)…

10. Дарья Непряева (Республика Татарстан)…

12. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург)…

14. Анастасия Кириллова (Ханты-Мансийский АО).

15. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).

16. Елизавета Пантрина (Тюменская область)…

18. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

19. Наталья Крамаренко (Свердловская область)