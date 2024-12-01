Опубликован стартовый лист женского спринта классическим стилем на 2-м этапе Кубка России

В понедельник, 2 декабря, состоится спринт классическим стилем среди женщин в рамках второго этапа Кубка России по лыжным гонкам. Начало — в 6:00 мск.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами сильнейших лыжниц:
1. Екатерина Смирнова (Тюменская область).
2. Татьяна Сорина (Тюменская область).
3. Алёна Баранова (Москва)…
8. Елизавета Маслакова (Москва)…
10. Дарья Непряева (Республика Татарстан)…
12. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург)…
14. Анастасия Кириллова (Ханты-Мансийский АО).
15. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).
16. Елизавета Пантрина (Тюменская область)…
18. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).
19. Наталья Крамаренко (Свердловская область)