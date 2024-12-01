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Опубликован стартовый лист женского спринта классическим стилем на 2-м этапе Кубка России

Опубликован стартовый лист женского спринта классическим стилем на 2-м этапе Кубка России
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В понедельник, 2 декабря, состоится спринт классическим стилем среди женщин в рамках второго этапа Кубка России по лыжным гонкам. Начало — в 6:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
02 декабря 2024, понедельник. 09:40 МСК
Не началось

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами сильнейших лыжниц:

1. Екатерина Смирнова (Тюменская область).

2. Татьяна Сорина (Тюменская область).

3. Алёна Баранова (Москва)…

8. Елизавета Маслакова (Москва)…

10. Дарья Непряева (Республика Татарстан)…

12. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург)…

14. Анастасия Кириллова (Ханты-Мансийский АО).

15. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).

16. Елизавета Пантрина (Тюменская область)…

18. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

19. Наталья Крамаренко (Свердловская область)

Календарь Кубка России-2024/2025
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Опубликован стартовый лист мужского спринта классическим стилем на 2-м этапе Кубка России
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