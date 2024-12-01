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Кубок России, 2-й этап, женский спринт: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок России, 2-й этап, женский спринт: во сколько начнётся, где смотреть
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В понедельник, 2 декабря, в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025 состоится женский спринт классическим стилем. Начало квалификации к женским соревнованиям — в 6:00 мск. Финальные забеги стартуют в 9:40. Трансляцию гонки в прямом эфире проведёт телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
02 декабря 2024, понедельник. 09:40 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, женщины. 2-й этап.
Спринт, классический стиль. Частичный старт-лист:

1. Екатерина Смирнова (Тюменская область).

2. Татьяна Сорина (Тюменская область).

10. Дарья Непряева (Республика Татарстан)…

12. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург)…

15. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам проходит с 1 по 4 декабря в Вершине Тёи (Республика Хакасия). Первый этап Кубка России проходил с 24 по 26 ноября также в Вершине Тёи.

Календарь Кубка России-2024/2025
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Опубликован стартовый лист женского спринта классическим стилем на 2-м этапе Кубка России
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