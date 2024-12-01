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Кубок России, 2-й этап, мужской спринт: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок России, 2-й этап, мужской спринт: во сколько начнётся, где смотреть
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В понедельник, 2 декабря, состоится спринт классическим стилем среди мужчин в рамках второго этапа Кубка России по лыжным гонкам. Начало квалификации к мужским соревнованиям — в 6:30 мск. Финальные забеги стартуют в 9:50. Трансляцию гонки в прямом эфире проведёт телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
02 декабря 2024, понедельник. 09:50 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, мужчины. 2-й этап.
Спринт, классический стиль. Частичный старт-лист:

...2. Андрей Собакарёв (Новосибирская область)…

5. Александр Большунов (Республика Татарстан)…

13. Александр Терентьев (Тюменская область)…

19. Илья Семиков (Республика Коми)…

24. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан)…

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам проходит с 1 по 4 декабря в Вершине Тёи (Республика Хакасия). Первый этап Кубка России проходил с 24 по 26 ноября также в Вершине Тёи.

Календарь Кубка России-2024/2025
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Опубликован стартовый лист мужского спринта классическим стилем на 2-м этапе Кубка России
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