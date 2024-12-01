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Во время мужского масс-старта на Кубке мира в Руке перед лыжниками выбежал заяц

Во время мужского масс-старта на Кубке мира в Руке перед лыжниками выбежал заяц
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В воскресенье, 1 декабря, во время масс-старта на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Руке (Финляндия) в начале гонки на одном из поворотов перед спортсменами выпрыгнул заяц и пробежал несколько метров на дистанции.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Победителем соревнований стал норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Второй — Ян Томас Йенссен, проигравший лидеру 0,9 секунды, а бронза досталась Мартину Лёвстрёму Нюэнгету.

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо не вышел на старт 20-километровой гонки.

Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. Первый этап, Рука (Финляндия).
Масс-старт, свободный стиль, 20 км:

  1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 46.04,0 секунды.
  2. Ян Томас Йенссен (Норвегия) — отставание 0,9.
  3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +1,9.
  4. Мика Фермойлен (Австрия) +2,9.
  5. Андреас Рее (Норвегия) +8,0.
  6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +8,2.
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