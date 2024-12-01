Во время мужского масс-старта на Кубке мира в Руке перед лыжниками выбежал заяц

В воскресенье, 1 декабря, во время масс-старта на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Руке (Финляндия) в начале гонки на одном из поворотов перед спортсменами выпрыгнул заяц и пробежал несколько метров на дистанции.
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Победителем соревнований стал норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Второй — Ян Томас Йенссен, проигравший лидеру 0,9 секунды, а бронза досталась Мартину Лёвстрёму Нюэнгету.
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо не вышел на старт 20-километровой гонки.
Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. Первый этап, Рука (Финляндия).
Масс-старт, свободный стиль, 20 км:
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 46.04,0 секунды.
- Ян Томас Йенссен (Норвегия) — отставание 0,9.
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +1,9.
- Мика Фермойлен (Австрия) +2,9.
- Андреас Рее (Норвегия) +8,0.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +8,2.