«Жаль, что не удалась дуэль с Клебо». Амундсен — о победе в масс-старте на КМ в Руке

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен прокомментировал победу в масс-старте на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Руке (Финляндия).
«Чёрт возьми, это было ужасно приятно. Я выигрывал не так уж много гонок. Это была тяжёлая гонка, намного сложнее, чем думал. В конце увидел Яна [Томаса Йенссена] сзади, а потом подумал, что он приблизится. У меня было довольно много силы, поэтому было приятно её почувствовать. Жаль, что не удалась дуэль с Йоханнесом [Клебо]. Но у меня хотя бы появились те же ощущения, которые он испытывает часто», — приводит слова Амундсена ABC Nyheter.
Напомним, второе место занял Ян Томас Йенссен, а бронза досталась Мартину Лёвстрёму Нюэнгету. Йоханнес Клебо не вышел на старт 20-километровой гонки.
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