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«Жаль, что не удалась дуэль с Клебо». Амундсен — о победе в масс-старте на КМ в Руке

«Жаль, что не удалась дуэль с Клебо». Амундсен — о победе в масс-старте на КМ в Руке
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Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен прокомментировал победу в масс-старте на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Руке (Финляндия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
01 декабря 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
46:04.0
2
Ян Томас Йенссен
Норвегия
+0.9
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.9

«Чёрт возьми, это было ужасно приятно. Я выигрывал не так уж много гонок. Это была тяжёлая гонка, намного сложнее, чем думал. В конце увидел Яна [Томаса Йенссена] сзади, а потом подумал, что он приблизится. У меня было довольно много силы, поэтому было приятно её почувствовать. Жаль, что не удалась дуэль с Йоханнесом [Клебо]. Но у меня хотя бы появились те же ощущения, которые он испытывает часто», — приводит слова Амундсена ABC Nyheter.

Напомним, второе место занял Ян Томас Йенссен, а бронза досталась Мартину Лёвстрёму Нюэнгету. Йоханнес Клебо не вышел на старт 20-километровой гонки.

Календарь Кубка мира-2024/2025
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