Джессика Диггинс: лучше, чем в прошлом году. Тогда отморозила руку и получила по лицу

Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс высказалась о победе в масс-старте свободным стилем на дистанции 20 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Руке (Финляндия).

«Старалась действовать с умом, оставаться чуть позади и оценивать ситуацию. Всё прошло намного лучше, чем в прошлом году. Тогда я отморозила руку и получила по лицу», – приводит слова Диггинс Yahoo Sports.

Год назад Диггинс заняла второе место на этом же этапе. Тогда она потеряла палку и перчатку по ходу дистанции. Когда ей дали новую палку, то она ударилась о неё.