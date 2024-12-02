Джессика Диггинс: лучше, чем в прошлом году. Тогда отморозила руку и получила по лицу
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Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс высказалась о победе в масс-старте свободным стилем на дистанции 20 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Руке (Финляндия).
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
01 декабря 2024, воскресенье. 13:25 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
51:19.3
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.3
3
Хейди Венг
Норвегия
+2.5
«Старалась действовать с умом, оставаться чуть позади и оценивать ситуацию. Всё прошло намного лучше, чем в прошлом году. Тогда я отморозила руку и получила по лицу», – приводит слова Диггинс Yahoo Sports.
Год назад Диггинс заняла второе место на этом же этапе. Тогда она потеряла палку и перчатку по ходу дистанции. Когда ей дали новую палку, то она ударилась о неё.
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