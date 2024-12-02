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Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта на втором этапе Кубка России

Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта на втором этапе Кубка России
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В Вершине Тёи завершилась женская квалификация спринта классическим стилем в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025. Победительницей гонки стала Алёна Баранова. Её результат — 04.20,87. Второй финишировала Дарья Непряева. Она отстала от лидера на 0,00,06. Тройку призёров замкнула Анастасия Фалеева (+0,00,35).

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
02 декабря 2024, понедельник. 06:00 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Женская квалификация спринта классическим стилем. Результаты:

  1. Алёна Баранова (Москва — Томская область) —  04.20,87;
  2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) + 0,00,06;
  3. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) + 0,00,35;
  4. Лидия Горбунова (Татарстан) + 0,02,68;
  5. Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра) + 0,04,73;
  6. Наталья Крамаренко (Свердловская область) + 0,05,16.
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