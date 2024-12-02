Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта на втором этапе Кубка России

В Вершине Тёи завершилась женская квалификация спринта классическим стилем в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025. Победительницей гонки стала Алёна Баранова. Её результат — 04.20,87. Второй финишировала Дарья Непряева. Она отстала от лидера на 0,00,06. Тройку призёров замкнула Анастасия Фалеева (+0,00,35).

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Женская квалификация спринта классическим стилем. Результаты: