Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта на втором этапе Кубка России
В Вершине Тёи завершилась женская квалификация спринта классическим стилем в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025. Победительницей гонки стала Алёна Баранова. Её результат — 04.20,87. Второй финишировала Дарья Непряева. Она отстала от лидера на 0,00,06. Тройку призёров замкнула Анастасия Фалеева (+0,00,35).
Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Женская квалификация спринта классическим стилем. Результаты:
- Алёна Баранова (Москва — Томская область) — 04.20,87;
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) + 0,00,06;
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) + 0,00,35;
- Лидия Горбунова (Татарстан) + 0,02,68;
- Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра) + 0,04,73;
- Наталья Крамаренко (Свердловская область) + 0,05,16.
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