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Ардашев выиграл квалификацию спринта на втором этапе Кубка России. Большунов на 21-м месте

Ардашев выиграл квалификацию спринта на втором этапе Кубка России. Большунов на 21-м месте
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В Вершине Тёи завершилась мужская квалификация спринта классическим стилем в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025. Победителем гонки стал Сергей Ардашев. Его результат — 3.58,44. Вторым финишировал Александр Терентьев. Он отстал от лидера на 0.01,92. Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв (+0.02,26).

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
02 декабря 2024, понедельник. 06:30 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Мужская квалификация спринта классическим стилем. Результаты:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 03.58,44.
  2. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) +0.01,92.
  3. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +0.02,26.
  4. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +0.02.60.
  5. Данила Карпасюк (Челябинская область – Красноярский край) +0.05,54.
  6. Константин Тиунов (Москва) +0.05,67.
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