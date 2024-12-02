Ардашев выиграл квалификацию спринта на втором этапе Кубка России. Большунов на 21-м месте
В Вершине Тёи завершилась мужская квалификация спринта классическим стилем в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025. Победителем гонки стал Сергей Ардашев. Его результат — 3.58,44. Вторым финишировал Александр Терентьев. Он отстал от лидера на 0.01,92. Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв (+0.02,26).
Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Мужская квалификация спринта классическим стилем. Результаты:
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 03.58,44.
- Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) +0.01,92.
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +0.02,26.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) +0.02.60.
- Данила Карпасюк (Челябинская область – Красноярский край) +0.05,54.
- Константин Тиунов (Москва) +0.05,67.
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