Ардашев выиграл квалификацию спринта на втором этапе Кубка России. Большунов на 21-м месте

В Вершине Тёи завершилась мужская квалификация спринта классическим стилем в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025. Победителем гонки стал Сергей Ардашев. Его результат — 3.58,44. Вторым финишировал Александр Терентьев. Он отстал от лидера на 0.01,92. Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв (+0.02,26).

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Мужская квалификация спринта классическим стилем. Результаты:

Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 03.58,44. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) +0.01,92. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +0.02,26. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +0.02.60. Данила Карпасюк (Челябинская область – Красноярский край) +0.05,54. Константин Тиунов (Москва) +0.05,67.