Большунов сенсационно выбыл в четвертьфинале спринта на втором этапе Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл на стадии 1/4 финала спринтерской гонки классикой в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025 в Вершине Тёи.

Лидер сборной стал четвёртым в первом забеге, проиграв победителю Сергею Ардашеву 2,18 секунды. Быстрее Большунова также оказались Владислав Афанасьев и Дмитрий Жуль.

Отметим, что накануне Александр Большунов занял девятое место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках второго этапа КР — 2024/2025. Ранее лыжник не попал на подиум в трёх гонках из четырёх на внутрироссийских соревнованиях. В прошлом сезоне у Александра была серия из 23 побед.