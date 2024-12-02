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Большунов сенсационно выбыл в четвертьфинале спринта на втором этапе Кубка России

Большунов сенсационно выбыл в четвертьфинале спринта на втором этапе Кубка России
Александр Большунов
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл на стадии 1/4 финала спринтерской гонки классикой в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025 в Вершине Тёи.

Лидер сборной стал четвёртым в первом забеге, проиграв победителю Сергею Ардашеву 2,18 секунды. Быстрее Большунова также оказались Владислав Афанасьев и Дмитрий Жуль.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 1
02 декабря 2024, понедельник. 08:35 МСК
Окончено

Отметим, что накануне Александр Большунов занял девятое место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках второго этапа КР — 2024/2025. Ранее лыжник не попал на подиум в трёх гонках из четырёх на внутрироссийских соревнованиях. В прошлом сезоне у Александра была серия из 23 побед.

Календарь Кубка России по лыжным гонкам - 2024/2025
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