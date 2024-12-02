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Анастасия Фалеева с отрывом выиграла спринт на втором этапе Кубка России

Анастасия Фалеева с отрывом выиграла спринт на втором этапе Кубка России
Анастасия Фалеева
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Анастасия Фалеева (Татарстан) выиграла спринт на втором этапе Кубка России. Спортсменке удалось финишировать с отрывом в 3,56 секунды.

Серебро завоевала лыжница из Москвы Алёна Баранова, а бронзовая награда досталась Дарье Непряевой (Татарстан).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Второй этап, женский спринт. Финал:

1. Анастасия Фалеева (Татарстан) — 4:23.21 секунды;
2. Алёна Баранова (Москва) — 3,56 секунды отставания;
3. Дарья Непряева (Татарстан) — 4,33;
4. Лидия Горбунова (Татарстан) — 5,32;
5. Дарья Белослудцева (Удмуртия) — 10,84;
6. Наталья Крамаренко (Свердловская область) — 30,28.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
02 декабря 2024, понедельник. 09:27 МСК
Окончено
1
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
4:23.21
2
Алёна Баранова
Москва - Томская область
+3.56
3
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+4.33

Ранее Фалеевой удалось выиграть квалификацию спринтерских соревнований.

Календарь Кубка России по лыжным гонкам - 2024/2025
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