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Анастасия Фалеева с отрывом выиграла спринт на втором этапе Кубка России

Анастасия Фалеева (Татарстан) выиграла спринт на втором этапе Кубка России. Спортсменке удалось финишировать с отрывом в 3,56 секунды.

Серебро завоевала лыжница из Москвы Алёна Баранова, а бронзовая награда досталась Дарье Непряевой (Татарстан).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Второй этап, женский спринт. Финал:

1. Анастасия Фалеева (Татарстан) — 4:23.21 секунды;

2. Алёна Баранова (Москва) — 3,56 секунды отставания;

3. Дарья Непряева (Татарстан) — 4,33;

4. Лидия Горбунова (Татарстан) — 5,32;

5. Дарья Белослудцева (Удмуртия) — 10,84;

6. Наталья Крамаренко (Свердловская область) — 30,28.

Ранее Фалеевой удалось выиграть квалификацию спринтерских соревнований.