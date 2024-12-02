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Сергей Ардашев завоевал золотую медаль в спринте на втором этапе Кубка России

Сергей Ардашев (Татарстан) выиграл спринт на втором этапе Кубка России. Спортсмену удалось финишировать с преимуществом в 0,21 секунды.

Серебро завоевал также лыжник из Татарстана, Савелий Коростелёв, а бронзовая награда досталась москвичу Константину Тиунову.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Второй этап, мужской спринт. Финал:

1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 4.14,08.

2. Савелий Коростелёв (Татарстан) — 0,21 секунды отставания.

3. Константин Тиунов (Москва) — 0,38.

4. Иван Горбунов (Татарстан) — 0,41.

5. Владислав Осипов (Татарстан) — 3,75.

6. Владислав Афанасьев (Татарстан) — 8,80.

Ранее на стадии 1/4 финала выбыл лидер сборной России Александр Большунов.