Сергей Ардашев завоевал золотую медаль в спринте на втором этапе Кубка России
Поделиться
Сергей Ардашев (Татарстан) выиграл спринт на втором этапе Кубка России. Спортсмену удалось финишировать с преимуществом в 0,21 секунды.
Серебро завоевал также лыжник из Татарстана, Савелий Коростелёв, а бронзовая награда досталась москвичу Константину Тиунову.
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Второй этап, мужской спринт. Финал:
1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 4.14,08.
2. Савелий Коростелёв (Татарстан) — 0,21 секунды отставания.
3. Константин Тиунов (Москва) — 0,38.
4. Иван Горбунов (Татарстан) — 0,41.
5. Владислав Осипов (Татарстан) — 3,75.
6. Владислав Афанасьев (Татарстан) — 8,80.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
02 декабря 2024, понедельник. 09:33 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
4:14.08
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.21
3
Константин Тиунов
Москва
+0.38
Ранее на стадии 1/4 финала выбыл лидер сборной России Александр Большунов.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 декабря 2024
-
10:08
-
09:51
-
09:36
-
09:03
-
08:30
-
07:31
-
06:31
-
00:27
-
00:09
- 1 декабря 2024
-
23:54
-
23:30
-
23:00
-
21:43
-
20:46
-
20:00
-
19:24
-
19:12
-
18:20
-
16:48
-
15:50
-
15:35
-
15:13
-
14:50
-
14:21
-
14:03
-
13:54
-
13:41
-
12:48
-
12:32
-
12:28
-
11:51
-
11:02
-
10:48
-
09:45
-
09:32