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Сергей Ардашев завоевал золотую медаль в спринте на втором этапе Кубка России

Сергей Ардашев завоевал золотую медаль в спринте на втором этапе Кубка России
Сергей Ардашев
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Сергей Ардашев (Татарстан) выиграл спринт на втором этапе Кубка России. Спортсмену удалось финишировать с преимуществом в 0,21 секунды.

Серебро завоевал также лыжник из Татарстана, Савелий Коростелёв, а бронзовая награда досталась москвичу Константину Тиунову.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Второй этап, мужской спринт. Финал:

1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 4.14,08.
2. Савелий Коростелёв (Татарстан) — 0,21 секунды отставания.
3. Константин Тиунов (Москва) — 0,38.
4. Иван Горбунов (Татарстан) — 0,41.
5. Владислав Осипов (Татарстан) — 3,75.
6. Владислав Афанасьев (Татарстан) — 8,80.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
02 декабря 2024, понедельник. 09:33 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
4:14.08
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.21
3
Константин Тиунов
Москва
+0.38

Ранее на стадии 1/4 финала выбыл лидер сборной России Александр Большунов.

Календарь Кубка России по лыжным гонкам - 2024/2025
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