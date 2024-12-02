Елена Вяльбе: нам надо точно понять, что мешает Большунову стать прежним

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала поражение трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в четвертьфинале спринта на втором этапе Кубка России — 2024/2025 в Вершине Тёи.

«Разговаривала с Большуновым. Есть небольшие проблемы, нужно понять, в чём именно они заключаются. В ближайшие дни выясним, в чём дело. Возможно, сказывается и то, что он резко похудел, буквально за пару дней сбросил 4 кг. Но нам надо точно понять, что именно не позволяет пока Большунову стать тем Большуновым, которого мы все знаем», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Накануне Александр Большунов занял девятое место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках второго этапа КР — 2024/2025. Ранее лыжник не попал на подиум в трёх гонках из четырёх на внутрироссийских соревнованиях. В прошлом сезоне у Александра была серия из 23 побед.