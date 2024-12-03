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Нортуг задумался о смене гражданства, чтобы выступить на Олимпийских играх в Милане

Нортуг задумался о смене гражданства, чтобы выступить на Олимпийских играх в Милане
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Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг сообщил, что получил несколько предложений от разных стран, желающих видеть его в качестве представителя на будущих зимних Олимпийских играх в Милане. В их числе — Австрия, Эстония, Лихтенштейн и Мексика.

«Сейчас я не привередлив, сейчас я отчаянно нуждаюсь в пасе с их стороны», — приводит слова Нортуга TV2.

Это случилось после недавних слов Нортуга о том, что он рассматривает возможность смены гражданства, чтобы попасть на ОИ-2026. Впоследствии Нортуг заявил, что так отчаянно нуждается в новом паспорте, что готов жениться.

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