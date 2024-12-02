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Александр Терентьев объяснил провал в спринте на втором этапе Кубка России

Александр Терентьев объяснил провал в спринте на втором этапе Кубка России
Александр Терентьев
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Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев рассказал о причинах поражения в 1/4 финала спринта классическим стилем на втором этапе Кубка России — 2024/2025 в Вершине Тёи.

Спортсмен занял третье место в четвёртом забеге и не смог выйти в 1/2 финала.

«Хочу немного внести ясности на мою тактическую ошибку в финишном створе второго этапа России. После второго подъёма на попеременном ходе я почувствовал, что у меня съехало крепление (с 0 на -3, это уже на финише выяснилось). Я понимал, что, если буду переходить с лыжни на лыжню, у меня есть большой шанс потерять лыжу, из-за этого я до последнего боялся перейти в другую лыжню, а за пять метров до финиша Артём Мальцев всё правильно сделал и обошёл меня, выйдя на другую лыжню. Ничего страшного, работаем дальше!» — написал Терентьев в своём телеграм-канале.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 4
02 декабря 2024, понедельник. 08:50 МСК
Окончено

В 1/4 финала спринта поражение также потерпел лидер сборной России Александр Большунов.

Календарь Кубка России по лыжным гонкам - 2024/2025
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