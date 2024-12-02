Крюгер заявил, что в отсутствие Большунова норвежцы стали менее добрыми друг к другу

Двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер заявил, что норвежские лыжники стали менее осторожны друг к другу после того, как на этапах Кубка мира перестали выступать лыжники из России, в частности трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

«За годы без России между нами больше конкуренции. Мы были добрее друг к другу, но в конце концов мы соперники. Каждому должно быть предоставлено право использовать свой собственный шанс. Есть баланс, но мы, наверное, были более осторожны раньше, когда Норвегия соперничала против Большунова. Раньше у нас была скорее командная тактика», — приводит слова Крюгера VG.