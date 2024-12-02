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Крюгер заявил, что в отсутствие Большунова норвежцы стали менее добрыми друг к другу

Крюгер заявил, что в отсутствие Большунова норвежцы стали менее добрыми друг к другу
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Двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер заявил, что норвежские лыжники стали менее осторожны друг к другу после того, как на этапах Кубка мира перестали выступать лыжники из России, в частности трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

«За годы без России между нами больше конкуренции. Мы были добрее друг к другу, но в конце концов мы соперники. Каждому должно быть предоставлено право использовать свой собственный шанс. Есть баланс, но мы, наверное, были более осторожны раньше, когда Норвегия соперничала против Большунова. Раньше у нас была скорее командная тактика», — приводит слова Крюгера VG.

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