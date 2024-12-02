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Норвежские лыжники застряли в автобусе после первого этапа Кубка мира в Финляндии

Норвежские лыжники застряли в автобусе после первого этапа Кубка мира в Финляндии
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Сборная Норвегии по лыжным гонкам застряла в автобусе после первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Руке (Финляндия). Об этом сообщает Expressen.

Поездка от места проведения соревнований до аэропорта в Рованиеми должна была занять около трёх часов, но из-за погодных условий и дорожно-транспортных происшествий норвежцы ехали около 11 часов.

«Рада, что мы добрались благополучно. Мне было страшно. Очень рада, что стою здесь, а не лежу в канаве в финских лесах», — приводит слова четырёхкратной олимпийской чемпионки Терезе ​​Йохауг источник.

Второй этап Кубка мира пройдёт в норвежском Лиллехаммере с 6 по 8 декабря.

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