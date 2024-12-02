Петтер Нортуг рассматривает получение гражданства Австрии для выступления на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил о ведении переговоров с лыжной федерацией Австрии с целью выступления на Олимпиаде-2026.

«Связь есть. Было общение с людьми, связанными с лыжной ассоциацией Австрии. Ждём ответа, который может обозначить путь к потенциальным возможностям.

Всё должно быть готово задолго до начала следующего сезона. Если всё окажется возможным, мне придётся сделать ряд разъяснений. Всё должно происходить чётко по порядку. Нет смысла высказывать мнение по этому поводу, пока я не получу чёткого ответа», — приводит слова Нортуга TV2.

Ранее Нортуг рассказывал, что может выступить на Олимпиаде-2026 под флагом Лихтенштейна, сборную которого тренирует россиянин Илья Черноусов.