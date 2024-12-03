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«Это скучно». Терезе Йохауг раскритиковала трассу на этапе Кубка мира в Руке

«Это скучно». Терезе Йохауг раскритиковала трассу на этапе Кубка мира в Руке
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств норвежская лыжница Терезе Йохауг подвергла критике трассу 20-километрового масс-старта свободным стилем на первом этапе Кубка мира сезона-2024/2025 в Руке (Финляндия). В этой гонке спортсменка заняла четвёртое место.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
01 декабря 2024, воскресенье. 13:25 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
51:19.3
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.3
3
Хейди Венг
Норвегия
+2.5

«Гонка была хорошая, у меня было хорошее самочувствие. Но трассу здесь можно обсудить. Спуски следуют сразу за подъёмами. На этой трассе отставание даёт огромное преимущество. Очевидно, это скучно, но с этим ничего не поделаешь. Я попробовала, но в итоге соперницы оказались лучше. Поэтому я очень рада, что в Тронхейме нет таких трасс», — приводит слова Йохауг TV2.

В норвежском Тронхейме пройдёт чемпионат мира — 2025. Ради этих соревнований Йохауг возобновляла спортивную карьеру.

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