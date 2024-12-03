«Они завидуют». Йоханнес Клебо отреагировал на иронию соперника о спонсорском контракте

Австрийский лыжник Мика Фермойлен иронично отреагировал на заключение контракта пятикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо с производителем смазки лыж. Ранее Клебо заявил, что это решение повлияет на его карьеру.

«Йоханнес лучший во всем мире, лучший с большим отрывом, но такие вещи просто смешны. Он привлёк к себе внимание. Он говорит, что это может иметь последствия для всей его карьеры. И объявляет о новом спонсорском соглашении. Нет, это не серьёзные последствия. Это большие деньги, абсолютно смешно», — приводит слова Фермойлена NRK.

Реакция Клебо не заставила ждать. Он заявил, что соперники ему завидуют.

«Они завидуют. Это спонсорская сделка, о которой они могли только мечтать. Он может продолжать. Я даже не знаю, где он финишировал [на этапе Кубка мира в Руке]», — сказал Клебо.