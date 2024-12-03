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Петтер Нортуг рассказал, что советовался с Бьорндаленом во время подготовки к сезону

Петтер Нортуг рассказал, что советовался с Бьорндаленом во время подготовки к сезону
Петтер Нортуг
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Норвежское СМИ Dagbladet сообщило о сотрудничестве Уле-Эйнара Бьорндалена и Петтера Нортуга. Титулованный 50-летний бывший биатлонист дал советы во время подготовки к новому сезону двукратному олимпийскому чемпиону в лыжных гонках.

«Я пробовал тренироваться в жару. Бьорндалену интересно делиться опытом. А мне тоже, ведь я с общаюсь с таким опытным спортсменом, как он. Он мой маленький наставник, который помогает привести тело в форму. Уле Эйнар был быстр на лыжне, когда ему было 40 лет», — приводит слова Нортуга Dagbladet.

Прославленный биатлонист рассказал, что помог составить Нортугу план на сезон.

«Мне пришлось рассказать, что теперь ему нужно делать. Он начал, и мы надеемся, что это придаст ему сил. Я хотел заняться подобным в прошлом году, но сожалею, что так и не осуществил это тогда. Мы всё никак не могли решиться. Теперь был составлен план на сезон», — сказал Бьорндален.

Ранее Нортуг рассказывал, что может выступить на Олимпиаде-2026 под флагом Лихтенштейна, сборную которого тренирует россиянин Илья Черноусов.

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