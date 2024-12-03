Стало известно, на какой срок выбыла горнолыжница Шиффрин после столкновения с ограждением

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин столкнулась с препятствием во время прохождения дистанции в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Киллингтоне (США). Спортсменка сможет вернуться на лыжи только через несколько недель. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Горнолыжница не смогла самостоятельно покинуть трассу, с которой её увезли для оказания помощи. Победу по итогам соревнований одержала представительница Швеции Сара Хектор.

Микаэла Шиффрин — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, пятикратная обладательница Кубка мира в общем зачёте, лидер по количеству побед на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту.