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Финляндия из-за финансовых проблем не смогла отправить оптимальный состав на 2-й этап КМ

Финляндия из-за финансовых проблем не смогла отправить оптимальный состав на 2-й этап КМ
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Лыжная ассоциация Финляндии (FSA) из-за финансовых трудностей не смогла подготовить оптимальный состав для участия во втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025 в норвежском Лиллехаммере. Об этом сообщает Iltalehti.

В ассоциации рассказали, что в спринте свободным стилем на следующем этапе Финляндия не сможет выставить шесть лыжников из шести возможных. Всего же сборная возит на этапы КМ около 16-20 спортсменов.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен одержал победу в разделке на 10 км классическим стилем на первом этапе КМ в Руке (Финляндия). Сейчас лучший финский лыжник занимает шестое место в общем зачёте, имея в активе 163 очка.

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