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Александр Большунов пропустит масс-старт в Вершине Тёи

Александр Большунов пропустит масс-старт в Вершине Тёи
Александр Большунов
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Российский спортивный журналист Андрей Романов сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит масс-старт в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025 в Вершине Тёи.

«Сан Саныч пропустит масс-старт на втором этапе в Вершине Тёи. Он уже уехал домой. Там пройдёт дополнительное обследование. Надо понять, что лимитирует его движения в гонках. Поговорили с ЮВ Бородавко», — написал журналист в своём телеграм-канале.

Ранее Большунов выбыл на стадии 1/4 финала спринтерской гонки классикой на КР. Лидер сборной стал четвёртым в первом забеге, проиграв победителю Сергею Ардашеву 2,18 секунды. Быстрее Большунова также оказались Владислав Афанасьев и Дмитрий Жуль. Ранее лыжник не попал на подиум в трёх гонках из четырёх на внутрироссийских соревнованиях.

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