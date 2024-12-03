Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Анна Суркова пропустит сезон-2024/2025 из-за беременности

Анна Суркова пропустит сезон-2024/2025 из-за беременности
Комментарии

Российская лыжница Анна Суркова (в девичестве Нечаевская) сообщила о беременности. Спортсменка пропустит предстоящий сезон.

«Очень приятно, что многие меня потеряли, что помнят обо мне, интересуются. Следующий год станет для нашей семьи особенным, мы готовимся стать родителями во второй раз! Это время для меня сейчас очень трепетное и важное!» — приводит слова Сурковой лыжница пресс-служба сборной Республики Татарстан.

Суркова — бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпионка зимней Универсиады 2017 года. В 2022 году она сообщила о рождении сына Никиты.

Материалы по теме
17-летняя российская лыжница удивила результатами. Она блистала на Спартакиаде в Сочи
17-летняя российская лыжница удивила результатами. Она блистала на Спартакиаде в Сочи
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android