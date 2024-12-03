Анна Суркова пропустит сезон-2024/2025 из-за беременности

Российская лыжница Анна Суркова (в девичестве Нечаевская) сообщила о беременности. Спортсменка пропустит предстоящий сезон.

«Очень приятно, что многие меня потеряли, что помнят обо мне, интересуются. Следующий год станет для нашей семьи особенным, мы готовимся стать родителями во второй раз! Это время для меня сейчас очень трепетное и важное!» — приводит слова Сурковой лыжница пресс-служба сборной Республики Татарстан.

Суркова — бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпионка зимней Универсиады 2017 года. В 2022 году она сообщила о рождении сына Никиты.