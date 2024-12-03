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Перенёсшая операцию на желудке Шистад готовится выступить на этапе КМ в Лиллехаммере

Перенёсшая операцию на желудке Шистад готовится выступить на этапе КМ в Лиллехаммере
Кристине Ставос Шистад
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25-летняя норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад выступит на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025 в Лиллехаммере (Норвегия). Об этом сообщает VG со ссылкой на тренера Лаге Софиенлунда. Ранее спортсменка перенесла операцию на желудке, но быстро прошла курс реабилитации.

«Реабилитация после операции прошла очень хорошо. Мы беспокоились, что восстановление займёт больше времени, но организм этому посодействовал. Кристин завершила тренировки, которые были необходимы для возвращения к катанию на лыжах. Теперь это оправданно с медицинской точки зрения. В течение нескольких недель после операции у нас был процесс подготовки, в ходе которого она постепенно привыкала к увеличению нагрузок. На прошлой неделе мы наконец провели обычную тренировочную неделю и убедились, что организм справляется.

Будет неожиданно, если она сразу начнёт борьбу за призовые места на подиуме. Впрочем, Кристине не такая, как все, поэтому кто знает», — приводит слова Софиенлунда VG.

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