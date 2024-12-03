Вяльбе: Большунов улетел в Москву. Надеюсь, врачи найдут причину его проблем

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов отправился в Москву для медицинского обследования.

«Александр только улетел в Москву. Ни я, ни Юрий Викторович (Бородавко), ни сам Саша не знают, что с его состоянием, поэтому мы его и отправили на обследование. Будем надеяться, что врачи в Москве найдут причину проблемы его состояния», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Большунов пропустит масс-старт в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025 в Вершине Тёи. До этого Александр выбыл на стадии 1/4 финала спринтерской гонки классикой на КР. Лидер сборной стал четвёртым в первом забеге, проиграв победителю Сергею Ардашеву 2,18 секунды.