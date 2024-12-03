«Желаю взять пример с меня». Степанова дала важный совет Большунову

Российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова отреагировала на неудачное начало сезона трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Желаю Большунову взять пример с Натальи Терентьевой и меня. Перезагрузиться и вспомнить, что в жизни есть другие важные вещи, помимо лыжных гонок. И заодно показать пример другим мужчинам страны: отпуск по уходу за ребёнком — это ответственно и мужественно», — написала Степанова на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Большунов пропустит масс-старт в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025 в Вершине Тёи. До этого Александр выбыл на стадии 1/4 финала спринтерской гонки классикой на КР. Лидер сборной стал четвёртым в первом забеге, проиграв победителю Сергею Ардашеву 2,18 секунды.