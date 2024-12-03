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«Спортсмены не роботы». Ишмуратова — о спаде результатов Большунова

«Спортсмены не роботы». Ишмуратова — о спаде результатов Большунова
Светлана Ишмуратова
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова высказалась о сложностях, которые в новом сезоне испытывает лидер лыжной сборной России Александр Большунов.

— Спортсмены не роботы. Хотя и им, образно говоря, периодически надо менять детали: нужно заниматься своим здоровьем и нужно отдыхать. Как и все люди, трёхкратные олимпийские чемпионы могут заболеть, плохо себя чувствовать и так далее. Поэтому лишний раз обследоваться у врачей и получить от них рекомендацию не помешает.

— Можно ли говорить о каком‑то конкретном спаде у Большунова?
— Нет. Но начало сезона для Александра было сложным. В спорте такое бывает. Ни в коем случае нельзя списывать себя со счетов. Наладится здоровье — поднимется настроение, и первое место не за горами, — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ».

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