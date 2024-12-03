Губерниев считает, что Большунову нужно перейти в биатлон

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Вероники Степановой, которая посоветовала трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову проводить больше времени с ребёнком.

«Полностью согласен с Никой!!! Пора Большунову взять отпуск по уходу за ребёнком!!! А потом перейти в биатлон!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Большунов пропустит масс-старт в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025 в Вершине Тёи. До этого Александр выбыл на стадии 1/4 финала спринтерской гонки классикой на КР. Лидер сборной стал четвёртым в первом забеге, проиграв победителю Сергею Ардашеву 2,18 секунды.