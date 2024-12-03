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Опубликован стартовый лист женского масс-старта свободным стилем на 2-м этапе Кубка России

Опубликован стартовый лист женского масс-старта свободным стилем на 2-м этапе Кубка России
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В среду, 4 декабря, состоится масс-старт свободным стилем среди женщин в рамках второго этапа Кубка России по лыжным гонкам. Начало — в 6:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Женщины. Масс-старт. Свободный стиль. 20 км
04 декабря 2024, среда. 06:00 МСК
Не началось

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами сильнейших лыжниц:

1. Екатерина Смирнова (Тюменская область)…

3. Лидия Горбунова (Республика Татарстан)…

5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)…

7. Елизавета Маслакова (Москва).

8. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург)…

10. Мария Истомина (Москва — Пермский край)…

13. Елизавета Пантрина (Тюменская область).

14. Дарья Непряева (Республика Татарстан)…

21. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия)…

Календарь Кубка России-2024/2025
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