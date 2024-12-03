Опубликован стартовый лист женского масс-старта свободным стилем на 2-м этапе Кубка России

В среду, 4 декабря, состоится масс-старт свободным стилем среди женщин в рамках второго этапа Кубка России по лыжным гонкам. Начало — в 6:00 мск.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами сильнейших лыжниц:
1. Екатерина Смирнова (Тюменская область)…
3. Лидия Горбунова (Республика Татарстан)…
5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)…
7. Елизавета Маслакова (Москва).
8. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург)…
10. Мария Истомина (Москва — Пермский край)…
13. Елизавета Пантрина (Тюменская область).
14. Дарья Непряева (Республика Татарстан)…
21. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия)…