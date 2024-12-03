Опубликован стартовый лист женского масс-старта свободным стилем на 2-м этапе Кубка России

В среду, 4 декабря, состоится масс-старт свободным стилем среди женщин в рамках второго этапа Кубка России по лыжным гонкам. Начало — в 6:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами сильнейших лыжниц:

1. Екатерина Смирнова (Тюменская область)…

3. Лидия Горбунова (Республика Татарстан)…

5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)…

7. Елизавета Маслакова (Москва).

8. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург)…

10. Мария Истомина (Москва — Пермский край)…

13. Елизавета Пантрина (Тюменская область).

14. Дарья Непряева (Республика Татарстан)…

21. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия)…