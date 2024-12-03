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Опубликован стартовый лист мужского масс-старта свободным стилем на 2-м этапе Кубка России

Опубликован стартовый лист мужского масс-старта свободным стилем на 2-м этапе Кубка России
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В среду, 4 декабря, состоится масс-старт свободным стилем среди мужчин в рамках второго этапа Кубка России по лыжным гонкам. Начало — в 8:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 20 км
04 декабря 2024, среда. 08:00 МСК
Не началось

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами сильнейших лыжников:

1. Иван Горбунов (Республика Татарстан).

2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

3. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан)…

5. Артём Мальцев (Тюменская область).

6. Илья Порошкин (Республика Коми)…

8. Денис Спицов (Тюменская область)…

10. Илья Семиков (Республика Коми)…

13. Андрей Собакарёв (Новосибирская область)…

18. Александр Терентьев (Тюменская область)…

32. Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский АО)…

43. Дмитрий Пузанов (Хабаровский край)…

49. Денис Филимонов (Республика Татарстан)…

Календарь Кубка России-2024/2025
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