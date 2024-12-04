Кубок России, 2-й этап, женский масс-старт: во сколько начнётся, где смотреть

В среду, 4 декабря, в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025 состоится масс-старт свободным стилем. Начало женских соревнований — в 6:00 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведёт телеканал «Матч! Арена».

Частичный старт-лист:

8. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург)…

10. Мария Истомина (Москва — Пермский край)…

14. Дарья Непряева (Республика Татарстан)…

21. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия)…

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам проходит с 1 по 4 декабря в Вершине Тёи (Республика Хакасия). Первый этап Кубка России проходил с 24 по 26 ноября также в Вершине Тёи.