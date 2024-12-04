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Кубок России, 2-й этап, женский масс-старт: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок России, 2-й этап, женский масс-старт: во сколько начнётся, где смотреть
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В среду, 4 декабря, в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025 состоится масс-старт свободным стилем. Начало женских соревнований — в 6:00 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведёт телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Женщины. Масс-старт. Свободный стиль. 20 км
04 декабря 2024, среда. 06:00 МСК
Не началось

Частичный старт-лист:

8. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург)…

10. Мария Истомина (Москва — Пермский край)…

14. Дарья Непряева (Республика Татарстан)…

21. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия)…

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам проходит с 1 по 4 декабря в Вершине Тёи (Республика Хакасия). Первый этап Кубка России проходил с 24 по 26 ноября также в Вершине Тёи.

Календарь Кубка России-2024/2025
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