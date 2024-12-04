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Кубок России, 2-й этап, мужской масс-старт: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок России, 2-й этап, мужской масс-старт: во сколько начнётся, где смотреть
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В среду, 4 декабря, в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025 состоится масс-старт свободным стилем. Начало мужских соревнований — в 8:00 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведёт телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 20 км
04 декабря 2024, среда. 08:00 МСК
Не началось

Частичный старт-лист:

2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

3. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан)…

5. Артём Мальцев (Тюменская область).

8. Денис Спицов (Тюменская область)…

10. Илья Семиков (Республика Коми)…

18. Александр Терентьев (Тюменская область)…

32. Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский АО)…

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам проходит с 1 по 4 декабря в Вершине Тёи (Республика Хакасия). Первый этап Кубка России проходил с 24 по 26 ноября также в Вершине Тёи.

Календарь Кубка России-2024/2025
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