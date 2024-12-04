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Вяльбе прокомментировала отъезд Большунова в Москву для медицинского обследования

Вяльбе прокомментировала отъезд Большунова в Москву для медицинского обследования
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о трёхкратном олимпийском чемпионе Александре Большунове, который отправился в Москву для медицинского обследования.

«Мы на связи с руководителем ФМБА Андреем Жолинским, который сразу откликнулся на нашу просьбу. Вместе с ним решили, что Большунов обследование начнёт сегодня, поскольку вчера он только прилетел в Москву, и с дороги могли быть ложноположительные результаты. Надеюсь, что всё обойдётся и в ближайшее время приступит к тренировкам.

Нужно понять, что делать. Он заряжен только на победу, и когда он не в топ-6, это непонятно не только для него, но и для всех любителей лыжных гонок. Результат, конечно, очень важен, но здоровье гораздо важнее. Нужно лечиться до конца. Зачем нам такой спорт, если болячка потом через несколько дней всплывёт. Надеемся, что специалисты ФМБА всё выявят, найдут причину, а Саша вернётся таким же сильным, как был», — сказала Вяльбе в трансляции ФЛГР.

Ранее стало известно, что Большунов пропустит масс-старт на втором этапе Кубка России — 2024/2025 в Вершине Тёи. До этого Александр выбыл на стадии 1/4 финала спринтерской гонки классикой на Кубке России. Лидер сборной занял четвёртое место в первом забеге, уступив победителю Сергею Ардашеву 2,18 секунды.

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