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Елена Вяльбе рассказала о бронхите Татьяны Сориной и травме Марии Истоминой

Елена Вяльбе рассказала о бронхите Татьяны Сориной и травме Марии Истоминой
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала состояние здоровья Татьяны Сориной, Анастасии Кулешовой и Марии Истоминой перед женским масс-стартом на 20 км свободным стилем на 2-м этапе Кубка России в Вершине Тёи.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Женщины. Масс-старт. Свободный стиль. 20 км
04 декабря 2024, среда. 06:00 МСК
Идёт
1
Екатерина Смирнова
Тюменская область
2
Арина Каличева
Москва - Вологодская область
3
Лидия Горбунова
Республика Татарстан

«У Тани Сориной, к счастью, не подтвердилась пневмония. Но у неё бронхит, а бегать с бронхитом нельзя, конечно. У Анастасии Кулешовой проблемы с ногой, но я уверена, что к следующему этапу всё будет в порядке. Маша Истомина, к сожалению, потянула паховую мышцу, что мешает ей на классических гонках, но в коньковых может бегать», — рассказала Вяльбе в трансляции Федерации лыжных гонок России.

Мария Истомина и Анастасия Кулешова приняли участие в женском масс-старте на 20 км свободным стилем на 2-м этапе Кубка России, который проходит в эти минуты в Вершине Тёи. Татьяна Сорина пропустила гонку.

Календарь Кубка России
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