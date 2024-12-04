Екатерина Смирнова выиграла масс-старт 20 км свободным стилем на 2-м этапе Кубка России

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Екатерина Смирнова из Тюменской области стала победительницей масс-старта на 20 км свободным стилем, который прошёл в рамках второго этапа Кубка России в Вершине Тёи (Республика Хакасия). Результат Смирновой — 54.44,0.

Второе место заняла москвичка Арина Каличева, её отставание составило +2,3 секунды. Третье место — за Алиной Пеклецовой из Вологодской области (+5,9).

Женщины, Кубок России, второй этап, масс-старт на 20 км свободным стилем, результаты:

Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 54.44,0 Арина Каличева (Москва) +2,3 Алина Пеклецова (Вологодская область) +5,9 Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +15,3 Мария Истомина (Москва-Пермский край) +42,1 Екатерина Никитина (Москва-Мордовия) +46,5

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