Екатерина Смирнова выиграла масс-старт 20 км свободным стилем на 2-м этапе Кубка России
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Екатерина Смирнова из Тюменской области стала победительницей масс-старта на 20 км свободным стилем, который прошёл в рамках второго этапа Кубка России в Вершине Тёи (Республика Хакасия). Результат Смирновой — 54.44,0.
Второе место заняла москвичка Арина Каличева, её отставание составило +2,3 секунды. Третье место — за Алиной Пеклецовой из Вологодской области (+5,9).
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Женщины. Масс-старт. Свободный стиль. 20 км
04 декабря 2024, среда. 06:00 МСК
Окончено
1
Екатерина Смирнова
Тюменская область
54:44.0
2
Арина Каличева
Москва - Вологодская область
+2.3
3
Алина Пеклецова
Вологодская область
+5.9
Женщины, Кубок России, второй этап, масс-старт на 20 км свободным стилем, результаты:
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 54.44,0
- Арина Каличева (Москва) +2,3
- Алина Пеклецова (Вологодская область) +5,9
- Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +15,3
- Мария Истомина (Москва-Пермский край) +42,1
- Екатерина Никитина (Москва-Мордовия) +46,5
Видео: Лыжники-рекордсмены из России:
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