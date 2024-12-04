Екатерина Смирнова прокомментировала победу в масс-старте 20 км на 2-м этапе Кубка России

Победительница масс-старта на 20 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка России в Вершине Тёи Екатерина Смирнова (Тюменская область) прокомментировала результаты гонки.

«Если честно, это сказка. Третья победа подряд, даже не верится. Меня это даже настораживает. Всю гонку то отставала, то подтягивалась. Не верила, что не то что выиграла, но вообще — что в призах буду. Но в концовке удалось найти силы. Тот рывок, который у меня есть на финише, сегодня мне помог. Понимала, что по дыханию всё нормально, можно ускориться. Лыжи прекрасно работали, за что спасибо огромное сервису. Я думала, что Лида Горбунова поборется, но её в нашей группе не было», — сказала Смирнова в трансляции ФЛГР.

Второе место вслед за Смирновой заняла москвичка Арина Каличева, её отставание составило 2,3 секунды. Алина Пеклецова из Вологодской области завоевала бронзовую медаль с отставанием 5,9 секунды.

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