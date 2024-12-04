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Екатерина Смирнова прокомментировала победу в масс-старте 20 км на 2-м этапе Кубка России

Екатерина Смирнова прокомментировала победу в масс-старте 20 км на 2-м этапе Кубка России
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Победительница масс-старта на 20 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка России в Вершине Тёи Екатерина Смирнова (Тюменская область) прокомментировала результаты гонки.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Женщины. Масс-старт. Свободный стиль. 20 км
04 декабря 2024, среда. 06:00 МСК
Окончено
1
Екатерина Смирнова
Тюменская область
54:44.0
2
Арина Каличева
Москва - Вологодская область
+2.3
3
Алина Пеклецова
Вологодская область
+5.9

«Если честно, это сказка. Третья победа подряд, даже не верится. Меня это даже настораживает. Всю гонку то отставала, то подтягивалась. Не верила, что не то что выиграла, но вообще — что в призах буду. Но в концовке удалось найти силы. Тот рывок, который у меня есть на финише, сегодня мне помог. Понимала, что по дыханию всё нормально, можно ускориться. Лыжи прекрасно работали, за что спасибо огромное сервису. Я думала, что Лида Горбунова поборется, но её в нашей группе не было», — сказала Смирнова в трансляции ФЛГР.

Второе место вслед за Смирновой заняла москвичка Арина Каличева, её отставание составило 2,3 секунды. Алина Пеклецова из Вологодской области завоевала бронзовую медаль с отставанием 5,9 секунды.

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