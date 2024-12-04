Сергей Ардашев выиграл масс-старт 20 км свободным стилем на втором этапе Кубка России

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Сергей Ардашев из Татарстана стал победителем мужского масс-старта на 20 км свободным стилем, который прошёл в рамках второго этапа Кубка России в Вершине Тёи (Республика Хакасия). Результат Ардашева — 48.19,2.

Второе место занял Иван Горбунов, также представляющий Республику Татарстан, его отставание составило +0,6 секунды. Третье место — за Данилом Нелипой из Москвы (+0,9).

Мужчины, Кубок России, второй этап, масс-старт на 20 км свободным стилем, результаты:

Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 48.19,2 Иван Горбунов (Республика Татарстан) +0,6 Данил Нелипа (Москва) +0,9 Александр Ившин (Удмуртская Республика) +1,2 Илья Порошкин (Республика Коми) +1,8 Павел Соловьёв (Красноярский край) +1,8

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