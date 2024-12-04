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Сергей Ардашев выиграл масс-старт 20 км свободным стилем на втором этапе Кубка России

Сергей Ардашев выиграл масс-старт 20 км свободным стилем на втором этапе Кубка России
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Сергей Ардашев из Татарстана стал победителем мужского масс-старта на 20 км свободным стилем, который прошёл в рамках второго этапа Кубка России в Вершине Тёи (Республика Хакасия). Результат Ардашева — 48.19,2.

Второе место занял Иван Горбунов, также представляющий Республику Татарстан, его отставание составило +0,6 секунды. Третье место — за Данилом Нелипой из Москвы (+0,9).

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 20 км
04 декабря 2024, среда. 08:00 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
48:19.2
2
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+0.6
3
Данил Нелипа
Москва - Приморский край
+0.9

Мужчины, Кубок России, второй этап, масс-старт на 20 км свободным стилем, результаты:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 48.19,2
  2. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +0,6
  3. Данил Нелипа (Москва) +0,9
  4. Александр Ившин (Удмуртская Республика) +1,2
  5. Илья Порошкин (Республика Коми) +1,8
  6. Павел Соловьёв (Красноярский край) +1,8
Календарь Кубка России

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