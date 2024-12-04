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«Жёлтая майка — круто». Сергей Ардашев — о победе в масс-старте на 2-м этапе Кубка России

«Жёлтая майка — круто». Сергей Ардашев — о победе в масс-старте на 2-м этапе Кубка России
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Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, поделился впечатлениями от победы в масс-старте на втором этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Вершине Тёи.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 20 км
04 декабря 2024, среда. 08:00 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
48:19.2
2
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+0.6
3
Данил Нелипа
Москва - Приморский край
+0.9

«Я не думал, что буду бороться за победу, ведь это конёк, да и масс-старты у меня не особо получаются. До первой бонусной отсечки не втянулся, но потом вработался. Самочувствие отличное было, лыжи к последним кругам вообще прекрасно стали работать. Бонусы нужно было брать, но это не было самоцелью, я не дёргался. У меня такая особенность, что если буду дёргаться, то меня может просто вырубить на середине дистанции, и я пешком пойду. Потому и не дёргался. Жёлтая майка — круто, поскольку я никогда не бегал ни в красной, ни в зелёной, ни в жёлтой майке», — приводит слова Ардашева пресс-служба ФЛГР.

Второе место в гонке занял Иван Горбунов, также представляющий Республику Татарстан, его отставание составило +0,6 секунды. Тройку призёров замкнул Данил Нелипа из Москвы (+0,9).

Ранее Ардашев выиграл спринт на соревнованиях в Вершине Тёи. По итогам масс-старта он возглавит общий зачёт Кубка России.

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