«Жёлтая майка — круто». Сергей Ардашев — о победе в масс-старте на 2-м этапе Кубка России

Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, поделился впечатлениями от победы в масс-старте на втором этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Вершине Тёи.

«Я не думал, что буду бороться за победу, ведь это конёк, да и масс-старты у меня не особо получаются. До первой бонусной отсечки не втянулся, но потом вработался. Самочувствие отличное было, лыжи к последним кругам вообще прекрасно стали работать. Бонусы нужно было брать, но это не было самоцелью, я не дёргался. У меня такая особенность, что если буду дёргаться, то меня может просто вырубить на середине дистанции, и я пешком пойду. Потому и не дёргался. Жёлтая майка — круто, поскольку я никогда не бегал ни в красной, ни в зелёной, ни в жёлтой майке», — приводит слова Ардашева пресс-служба ФЛГР.

Второе место в гонке занял Иван Горбунов, также представляющий Республику Татарстан, его отставание составило +0,6 секунды. Тройку призёров замкнул Данил Нелипа из Москвы (+0,9).

Ранее Ардашев выиграл спринт на соревнованиях в Вершине Тёи. По итогам масс-старта он возглавит общий зачёт Кубка России.