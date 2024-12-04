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Савелий Коростелёв одним постом ответил Степановой и Губерниеву о Большунове

Савелий Коростелёв одним постом ответил Степановой и Губерниеву о Большунове
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Лыжник Савелий Коростелёв, представляющий Республику Татарстан, отреагировал на слова спортивного журналиста Дмитрия Губерниева и российской лыжницы Вероники Степановой в адрес трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Не сказка, а быль.

Два колумниста утягивают чужие регалии то в декрет, то в биатлон. В первом случае — напомнить о себе, во втором — имя суперзвезды лыж к биатлону приплести. Выберите цель поинтереснее, к примеру, вашу любимую фигуристку можно в обе крайности позвать.

Саше — восстановления, жду на лыжне», — написал Коростелёв в своём телеграм-канале.

Ранее олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова посоветовала Большунову взять отпуск по уходу за ребёнком, а Губерниев заявил, что Александру нужно перейти в биатлон.

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