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Дочка Александра Большунова показала папе, как нужно делать отталкивания на лыжах

Дочка Александра Большунова показала папе, как нужно делать отталкивания на лыжах
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов разместил видео в соцсетях, на котором вместе с двухлетней дочкой занимается на тренажёре.

«Наконец-то Ева показала мне, как нужно выполнять движения», — подписал Большунов видео в своём телеграм-канале и добавил три эмодзи «сердце».

Ранее олимпийская чемпионка 2022 года российская лыжница Вероника Степанова, находящаяся в декрете, посоветовала Большунову взять отпуск по уходу за ребёнком, а спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что Александру нужно перейти в биатлон.

Александр женат на Анне Жеребятьевой — бывшей лыжнице сборной России. Они сыграли свадьбу в апреле 2021 года, а в августе 2022-го у них родилась дочь Ева.

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