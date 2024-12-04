Дистанционный зачёт Кубка России— 2024/2025: Екатерина Смирнова — на первом месте

Лыжница Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область, занимает первое место в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025. После сегодняшней победы в 20-километровом масс-старте в её активе 217 очков.

На второй строчке рейтинга находится Арина Каличева (Москва — Вологодская область), заработавшая 199 очков. Тройку лучших замыкает Алина Пеклецова из Вологодской области (177).

Лыжи. Кубок России. Дистанционный зачёт, женщины: