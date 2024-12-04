Дистанционный зачёт Кубка России— 2024/2025: Екатерина Смирнова — на первом месте
Лыжница Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область, занимает первое место в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025. После сегодняшней победы в 20-километровом масс-старте в её активе 217 очков.
На второй строчке рейтинга находится Арина Каличева (Москва — Вологодская область), заработавшая 199 очков. Тройку лучших замыкает Алина Пеклецова из Вологодской области (177).
Лыжи. Кубок России. Дистанционный зачёт, женщины:
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 217 очков
- Арина Каличева (Москва — Вологодская область) — 199
- Алина Пеклецова (Вологодская область) — 177
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 157
- Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) — 149
- Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 143
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