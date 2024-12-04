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Дистанционный зачёт Кубка России— 2024/2025: Екатерина Смирнова — на первом месте

Дистанционный зачёт Кубка России— 2024/2025: Екатерина Смирнова — на первом месте
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Лыжница Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область, занимает первое место в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025. После сегодняшней победы в 20-километровом масс-старте в её активе 217 очков.

На второй строчке рейтинга находится Арина Каличева (Москва — Вологодская область), заработавшая 199 очков. Тройку лучших замыкает Алина Пеклецова из Вологодской области (177).

Лыжи. Кубок России. Дистанционный зачёт, женщины:

  1. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 217 очков
  2. Арина Каличева (Москва — Вологодская область) — 199
  3. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 177
  4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 157
  5. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) — 149
  6. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 143
Календарь Кубка России - 2024/2025
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